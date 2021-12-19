- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü
İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile Afganistan'daki güncel durumu ele aldık" ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü - Son Dakika