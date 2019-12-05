Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, afganistan dışişleri bakan vekili ıdrees zaman ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, afganistan dışişleri bakan vekili ıdrees zaman ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:32 Kaynak: DHA
Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun