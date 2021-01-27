Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
27.01.2021 16:31
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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