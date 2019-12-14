Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü

6 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü.

Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:59 Kaynak: AA
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