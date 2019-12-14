Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile görüştü
6 saat önce
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:59 Kaynak: AA
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü.
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