Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü
Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştüMali, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Mali'de Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile görüştü.
Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü
Mali, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Mali'de Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile görüştü.
Son Dakika Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı