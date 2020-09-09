Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü

Mali, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Mali'de Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile görüştü.