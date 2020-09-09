- Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Buyoya ile görüştü

BAMAKO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buyoya ile Mali'de geçiş sürecini görüştüğünü ifade ederek, "Afrika Birliği'nin stratejik ortağıyız. Mali'de istikrar ve huzur yönündeki çabalarını destekliyoruz. 3. Türkiye-AfB Ortaklık Zirvesi'ni 2021'de düzenlemek istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde Halkın Selameti için Ulusal Konsey üyeleri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak.