Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı aile fotoğrafına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı aile fotoğrafına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı aile fotoğrafına katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı aile fotoğrafına katıldı.

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı aile fotoğrafına katıldı

Çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı aile fotoğrafına katıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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