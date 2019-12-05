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Çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı aile fotoğrafına katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
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