Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

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Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır