Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda (2)
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:29 Kaynak: AA
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