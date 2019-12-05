Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:47 Kaynak: AA
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