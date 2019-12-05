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Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:47 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
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