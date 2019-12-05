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Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldıSlovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Slovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.
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