Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldıSlovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Slovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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