Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı Tsereteli ve Genel Sekreter Montella ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile görüşme, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı Tsereteli ve Genel Sekreter Montella ile görüştü
Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile görüşme, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.
Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı