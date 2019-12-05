Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı Tsereteli ve Genel Sekreter Montella ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile görüşme, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.

Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı Tsereteli ve Genel Sekreter Montella ile görüştü

Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile görüşme, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.

Çavuşoğlu, agitpa başkanı tsereteli ve genel sekreter montella ile görüştü

Sekreter, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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