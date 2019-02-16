Çavuşoğlu - Ağullu Otobüs Terminali'nin Açılış Töreni
1 saat önce
- Ağullu Otobüs Terminali'nin dış görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde konuştu.
- Ağullu Otobüs Terminali'nin dış görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması - Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde konuştu. Antalya
'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde, her bölgeye ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.
Bölge yolları için Finike
'den Kaş Kalkan'a kadar viyadüklerle, tünellerle yeni yol yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Kalkan'dan Elmalı
'ya giden yolu da inşa edeceklerini bildirdi.
Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü yerine getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, 5 milyon yolcu kapasiteli havaalanını 2021'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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