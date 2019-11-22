Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü, System.String[]

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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