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Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
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