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Çavuşoğlu, aichi valisi hideaki ohmura ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü

Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.

Tamamı eft de

Çavuşoğlu, aichi valisi hideaki ohmura ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
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