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Çavuşoğlu, aichi valisi hideaki ohmura ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
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