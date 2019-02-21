Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AK Parti Aşığı Kadından 15 Kişiyi İkna Etmesini İstedi

Çavuşoğlu, AK Parti Aşığı Kadından 15 Kişiyi İkna Etmesini İstedi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuşadası'nda gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gurbetçi kadın ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Çavuşoğlu, AK Parti Aşığı Kadından 15 Kişiyi İkna Etmesini İstedi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuşadası'nda gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gurbetçi kadın ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çavuşoğlu, AK Parti aşığı olduğunu söyleyen kadından, 15 kişiyi ikna etmesini istedi.

Aydın'da katıldığı iş dünyası buluşmasının ardından Kuşadası'na geçen Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan ile çarşıda dolaşarak, esnafı ziyaret etti. Kendisine nar suyu ve incir ikram edilen Çavuşoğlu, bir taksi durağında esnafla birlikte çay içti.

Sokakta karşılaştığı Bakan Çavuşoğlu'nun elini heyecanla sıkarak "Almanya Münih'ten geliyorum. Bu partinin aşığıyım. Sizleri ve AK Parti'yi çok seviyoruz" diyen gurbetçi kadın ile Çavuşoğlu arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Çavuşoğlu, yerel seçimde oy kullanıp kullanamayacağını sorduğu ve Almanya'da oy kullanacağını öğrendiği kadından, "Gidinceye kadar, bize oy vermeyecek 15 kişiyi ikna edeceksin" diyerek destek istedi.

Çavuşoğlu, "15 kişi ne ki, 15 bin kişi arkamda" diyerek cevap veren kadına, "Oy verecekleri söylemiyorum. Hiç oy vermeyecekleri ikna etmelisin. Anlaştık mı" diye karşılık verdi. Çavuşoğlu'na söz veren kadın, "Bu partiye canım feda olsun" diye konuştu.

Kuşadası ziyareti kapsamında turizmcilerle sektör toplantısına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Kuşadası'ndan ayrılarak, Antalya'ya gidecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

AK Parti, Kuşadası, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AK Parti Aşığı Kadından 15 Kişiyi İkna Etmesini İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]