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Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak'ta bulunan AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve teşkilat mensupları karşıladı.

Anı defterine düşüncelerini yazan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Bağatar'a hediye takdim etti.

Bağatar da Çavuşoğlu'na Yalova'nın sabun çiçeğini hediye etti.

Çavuşoğlu daha sonra AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Melahat Yalçın, AK Parti Yalova Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Çavuşoğlu ve il yönetimi basına kapalı gerçekleşen toplantıya geçti.

Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Yalova, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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