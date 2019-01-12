Çavuşoğlu: "Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Dünyadaki Tüm Mazlumların Umuduymuş"
58 dakika önce
- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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