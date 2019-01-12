Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Dünyadaki Tüm Mazlumların Umuduymuş"

Çavuşoğlu: "Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Dünyadaki Tüm Mazlumların Umuduymuş"

58 dakika önce

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel
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