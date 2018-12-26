Çavuşoğlu, Akar, Fidan ve Kalın Rusya'ya gidecek
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya
'da olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29
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