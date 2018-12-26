Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Akar, Fidan ve Kalın Rusya'ya gidecek

Çavuşoğlu, Akar, Fidan ve Kalın Rusya'ya gidecek

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak.

Çavuşoğlu, Akar, Fidan ve Kalın Rusya'ya gidecek, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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