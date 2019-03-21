Çavuşoğlu: "(Akdeniz'de) Her Türlü İşbirliğine Hazırız"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un tokalaşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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