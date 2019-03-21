Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Akdeniz'de) Her Türlü İşbirliğine Hazırız"

Çavuşoğlu: "(Akdeniz'de) Her Türlü İşbirliğine Hazırız"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un tokalaşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un tokalaşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi. (10)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Yunanistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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