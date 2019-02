Çavuşoğlu: "Akdeniz'de Türkiyesiz Hiçbir Faaliyet Yapılamaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de iki yeni gemiyle daha araştırma yapacağını belirterek, "Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir faaliyet yapılamaz ve buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da partisinin düzenlediği iş dünyası buluşmasında dış politika, ülke gündemi ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Dünya garip bir süreçten geçiyor" diyerek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, bir taraftan tek taraflı politika izleyen ülkeler, diğer taraftan ise çok taraflı politikalar yürüten ülke ve örgütlerin varlığına dikkat çekti. Irkçılık ve Müslüman düşmanlığı gibi olumsuz görüşlerin giderek yaygınlaşmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, "Ekonomi ve teknolojinin gücü değişiyor. Biz de Türkiye olarak bu gelişmeleri çok iyi takip ederek, dış politikamızı belirliyoruz. Dünyadaki yeni fırsatları ve iş dünyamızın açılması gereken ülkeleri belirliyoruz. Hangi uluslararası örgütlere üye olabiliriz veya statü kazanarak etkinliğimizi artırabiliriz bunlara bakıyoruz. Hangi ülkelerle vize sıkıntısını aşmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu coğrafyada yaşıyorsanız çok yönlü bir dış politika izlemeniz lazım. Artık doğu batı, kuzey güney gibi kavramlar yok. Bizi 'Eksen kayması yaşıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Onlar gidince kaymıyor da, biz gidince mi kayıyor? Onlar sürekli Türkiye'nin AB kapısında beklemesi ve kontrol altında olmasını istiyor. Ancak bizim her tarafa açılmamız lazım. Çok taraflı olup aktif ve ektin olmak zorundayız. Diyalog ve uzlaşıya açık olmanız lazım ve yeri geldiğinde de dik durmasını bilmeliyiz. Bugün Türkiye çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diklenmeden dik duran bir ülke olarak ilerlemesini sürdürüyor. Bugün yaşadığımız coğrafya bize bir şey öğretti. Ülke olarak gücümüzün artması lazım. Güçlü olmak için ekonominizin güçlü olması lazım. Eğer biz 16 yıl öncesine göre ekonominizi güçlendirmeseydik, bize yapılan saldırılar karşısında ayakta kalamazdık. Karşı karşıya olduğumuz saldırılara baktığımız zaman; Türkiye olarak hem sahada hem de masada güçlü olmamız lazım. Terör örgütlerine karşı sert, bunun yanında dünyada yaşanan gelişmeler karşısında yumuşak gücümüzün olması lazım. Bir taraftan dünyada FETÖ faaliyetlerine darbe vuruyoruz, diğer taraftan eğitimde aktif olarak dünyanın birçok ülkesinde insanlar yetiştiriyoruz. Şu an Türk Hava Yollarımız dünyada bir numaradır. Bunların hepsi, Türk milletinin karakterini yansıtan yumuşak gücüdür" diye konuştu.



Türkiye'nin dış politikada çok stratejik davranmak zorunda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"AB görüşmelerinde yeni fasıllar açılmasa da, Gümrük Birliğinin yenilenmesi her iki taraf için faydalı olacaktır. Vize sorunlarını aşarak insanımızın önünü açmak, zor olsa da düzensiz göçmen anlaşmasını sürdürmek yararlıdır. Tüm bu zorluklara rağmen stratejik ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Kıbrıs bizim için hem milli bir konu hem de stratejik bir konudur. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar da hem milli hem de stratejiktir. Bu bölgede daha etkin ve aktif olmalıyız. Doğu Akdeniz'de 2 yeni gemiyle daha araştırmalar yapacağız. Burada daha önce sadece bir gemi ile çalışma yapıyorduk. Şimdi yeni bir gemi daha bölgeye gitti ve çok yakında bir gemi daha çalışmalara dahil olacak. Gelecek olan yeni gemi Karadeniz'e gidecekti ama biz Akdeniz'de var olmak ve bizsiz bir şey yapılamayacağını göstermek için Doğu Akdeniz'e yönlendirdik. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir faaliyet yapılamaz ve buna asla müsaade etmeyiz. Rusya ile ilişkilerimizi de iyi tutmak zorundayız. Şu an NATO ile gerginlik yaşandığı bizi rehavete sokmasın. Çünkü birçok Avrupa ülkesi bizden daha çok Rusya ile işbirliği yapıyor. Biz doğalgazın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz ama Avrupa'da yüzde 80'ini alan ülkeler var. Bizden daha çok işbirliği halindeler. Trump'ın Almanya'yı eleştirmesi de hep bu yüzden."



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada krizlerin çok iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye bu bölgedeki krizlerin aşılmasında en önemli aktördür. Bugün terörle mücadele etmek bizim önceliğimizdir. Polis ve askerimiz teröristlerle aslanlar gibi mücadele ederken, Dışişleri Bakanlığı olarak biz de teröristlerin uzantıları ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılanmalarını dağıtmak için gece gündüz çalışıyoruz. Artık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. FETÖ ve PKK'nın Avrupa ve dünyadaki yapılanmalarını çökermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kudüs bizim kutsal davamızdır. Kudüs'e biz sahip çıkmazsak, oraya sahip çıkacak bir başka ülke yoktur. ABD ve bazı ülkelerin konsolosluklarını taşıması bunun en önemli örneğidir. Kudüs'ü dünya gündemine Türkiye taşıdı. BM'de ezici çoğunlukla bir karar çıkarttık. ABD'nin üst düzey yöneticileri, diğer ülkeleri arayarak tehdit ve baskı yaptı. Dayanamayan bazı ülkeler tutumları değişmese de çekimser oy kullandı. Halen gönüllerinin bizimle birlikte olduğunu söylüyorlar. Kudüs'ün hamisi olduğunu iddia eden Müslüman ülkelerin büyükelçileri, New York'u terk ederek tatile gitti. Tatil falan hikaye, oylamadan kaçtılar. Bunlar mı savunacak bizim kutsal davamızı" şeklinde konuştu.



Cumhur İttifakı karşısında kurulan ittifakı ve bu ittifak içerisinde HDP'nin yer almasını ağır sözlerle eleştiren Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta zillet illet ittifakı var. Bu ittifaklar sayesinde haklımızın iradesinin yüzde 98'i Meclis'e yansıdı. Biz Cumhur İttifakını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından milletçe birlikte ve beraberlik içerisinde olmak,dayanışma ve gücümüzü artırmak için kurduk. CHP, Yenikapı ruhuna kaç gün dayanabildi? Önce gelemeyeceğim dedi, sonra yaptığı açıklamayla neredeyse bizi suçladı. Bunlar samimi değil. Yenilik ve reform yapmak kolay değil. Dünya değişiyor, yeniliklere açık olmak lazım. Referandumda buna karşı olanlar, şimdi 'İyi ki bu sistemi getrmişsiniz' diyor. Zaten MHP ile bir dayanışma vardı, biz ülke ve milletin bekası için bu birlikteliğin adını koyduk. Pazara kadar değil, mezara kadar sürecek bir ittifak bu. 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine bu ittifakla yürüyeceğiz. Bugün oluşturduğumuz alt yapı sayesinde, bu hedeflere daha kısa sürede ulaşmaktayız. Siz karşı taraftakilerin 2023 veya Türkiye'nin geleceği için bir hedef koyduklarını gördünüz mü? Sadece 'yıkacağız' diyorlar. Zillet ittifakının içinde HDP var mı? HDP terör örgütünün talimatı olmadan bir adım atabilir mi, PKK'nın güdümünden kurtulabilir mi? Suriye'de YPG'nin Suriye Kürtlerine yaptığı baskıyı sorgulayabilir mi? Bırakın HDP'yi, PKK bu ittifakın içinde değil mi? PKK, YPG, DEAŞ ve TİKKO gibi bütün bölücüler bu ittifakın içinde. FETÖ bu işin oyun kurucusu. Bu oyunun tezgahını FETÖ yapıyor. O yüzden biz bu ittifakı zillet illet ittifakı diyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'a ayrı bir önem verdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, toplantıya katılan iş dünyası temsilcilerinden Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Ege Bölgesi'ndeki CHP'li yerel yönetimleri eleştiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Antalya, Muğla ve Aydın gibi kentlerin kalkınması Türkiye ekonomisi için çok önemlidir. Bu şehirlere yapılacak 1 liralık yatırım, ülke ekonomisine 10 lira olarak döner. O yüzden biz, Aydın'a 24 milyon liralık yatırım yaptık. Antalya'nın yatırımları birçok ülkeninkinden daha büyük. Yerel yönetimlerde artık yeni bir sayfa açıldı. Menderes Türel'in açılışlarına inanın yetişemiyoruz. Menderes Türel, Antalya'yı çok farklı bir noktaya taşıdı. Dünyanın gözbebeği Bodrum'da çöp yığınları ve selde sürüklenen arabalar gördük. Muğla, Aydın ve İzmir'de karşılaştığımız manzaralar gerçekten utanç verici. Biz buralarda milyonlarca misafir ağırlıyoruz. İnsanlar yıllarca kahrola kahrola gidip CHP'ye oy verdi. İzmir ve Muğla'da yanımıza gelen CHP'li vatandaşlarımız, 'Gelip yeter artık siz gelin, bu seçimde size oy vereceğiz' diyor. Bu seçimde her şey değişiyor. 2020'de 60 milyon turist sayısını aşacağız. 2017'de sağlık turizminden 7.3 milyar dolar gelir elde ettik. Sağlık turizmini geliştirerek 50 milyar doları aşabiliriz. Çünkü her şey Türkiye'de var. Tesis sıkıntımız yok, ekipman sıkıntısı yok. Doktorlarımız en iyisi. Spor turizmini geliştirerek turizmi 12 aya yayabiliriz. Golf yapmak için Türkiye'ye gelen bir turist, normal turistten 5 kat daha fazla para harcıyor. Bu yıl Büyükelçiler toplantısını Samsun'da yapacağız, gelin yerini siz belirleyin gelecek yıl da Aydın'da yapalım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı adaylarına destek verirseniz biz Aydın'ı hep birlikte ihya ederiz. Cumhurbaşkanımız, Aydın için TBMM'deki bir sandalyeyi kaybetmeyi göze aldı. Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin dışında 3. bir kişi olarak Mustafa Beyi aday gösterip Aydın'a verdiği önemi gözler önüne serdi. Aydın geleceği için çok önemli bir karar verildi ancak asıl kararı sizler vereceksiniz. Aydın kazanacak, siz kazanacaksınız." - AYDIN

