Çavuşoğlu, Akıncı ile Bir Araya Geldi
26 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki resmi temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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