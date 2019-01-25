Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Akıncı ile Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu, Akıncı ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Akıncı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya
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