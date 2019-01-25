Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya
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