Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:59 Kaynak: DHA
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