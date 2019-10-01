Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, akpm başkanı pasquier ile görüştü
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Çavuşoğlu, akpm başkanı pasquier ile görüştü

1 saat önce

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Çavuşoğlu, akpm başkanı pasquier ile görüştü, System.String[]

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

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-Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier görüşmesi

Avrupa Konseyi, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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