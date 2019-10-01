Çavuşoğlu, akpm başkanı pasquier ile görüştü
1 saat önce
Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.
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-Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier görüşmesi
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