Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Alanya'da Rus Vatandaşlarla Görüştü

Çavuşoğlu, Alanya'da Rus Vatandaşlarla Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimi devam eden "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimi devam eden "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde açılış ve ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ilçede çekimleri süren "Yüzleşme" adlı dizinin, oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Baş rollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi setinde yönetmen ve oyuncularla buluşan Çavuşoğlu, dizi ekibiyle bir süre sohbet etti.

Ardından Mahmutlar Mahallesi'ndeki Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Rus vatandaşlarla görüştü.

Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Anastasia Çetinkaya ile de bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya, Güncel
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