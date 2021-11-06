Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (2) - Son Dakika

'10 TANE SAYGISIZ BÜYÜKELÇİNİN HADLERİNİ BİLDİRDİK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ile siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu, ekonomi, kültür gibi birçok alanda ilişkileri daha da geliştirme potansiyelinin olduğu bir ülke olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerden bahseden Çavuşoğlu, ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkartılması için gayret sarf edildiğini, potansiyelin ise aslında 1 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından fahri konsolosların önemli rol oynadığını ve oynayacağını düşündüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: " Türkiye 'de çok sayıda fahri konsolos var. Alanya'da fahri konsolos sayımız artıyor. Çünkü Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısıdır Alanya. Ama fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir. Sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Hem temsil ettiği hem de ülkemize karşı sorumlukları vardır. O nedenle önümüzdeki süreçte, biz de yurt dışında fahri konsolosluklarımızdan çok daha etkin faydalanacağız. Fahri konsoloslarla ilgili hem yurt dışı hem Türkiye'de bir toplantı yapacağız. O ülkelerin büyükelçilerini de çağıracağız, bizim yurt dışındaki fahri konsoloslarımızla bir araya getireceğiz. Özellikle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde çok önemli rolleri var" dedi.

Fahri konsolosların temsil ettiği ülke ve ülkemize karşı sorumluluğun ciddiyeti içinde faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yani ne yapacağını ve ne yapmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunlara uyan oluyor, uymayan oluyor. En son bir fahri konsolos Beşiktaş'ımızın yurt dışında oynadığı bir maç öncesi, kendi takımımızı rencide edecek açıklamalarda bulundu. Son derece çirkin, uyardığımız halde bu paylaşımını silmedi, biz de fahri konsolosluk işlemini durdurduk, iptal ettik. Yani ülkemize ve o ülkeye yakışmayacak davranışlardan da kaçınması gerekiyor. En son 10 tane saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu. Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık. O yüzden gerek kariyer diplomatları gerekse fahri konsolosların bu yükümlülükleri çok iyi bilmesi gerekiyor" diye konuştu.