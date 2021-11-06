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Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3) - Son Dakika

Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3)

06.11.2021 17:58
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3)

800'ÜNCÜ FETİH YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASISelçuklular tarafından 1221 yılında fethedilen ve kışlık başkent olarak kullanılan Alanya'nın fethinin 800'üncü yıl dönümü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle Alanya Kalesi'nde kutlandı.

800'ÜNCÜ FETİH YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Selçuklular tarafından 1221 yılında fethedilen ve kışlık başkent olarak kullanılan Alanya'nın fethinin 800'üncü yıl dönümü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle Alanya Kalesi'nde kutlandı. Kutlama töreni Helenistik, Roma, Bizans medeniyetlerine ev sahihliği yapan ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Alanya'da, Alaaddin Keykubat'ın da yaşadığı İç Kale'deki tarihi alanda yapıldı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda davetli ve Alanyalı katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, dünya nüfusunun her sene gelmeyi iple çektiği, denizi, kumu, güneşi, yaylası ve tarihiyle gazel Alanya'nın fethinin 800'üncü yıl dönümünü kutladı. 'Alanya fatihi, iki deniz sultanı' diye nitelendirdiği Alaaddin Keykubat'ı da rahmetle anan Bakan Çavuşoğlu, Alanya'nın nam salmış misafirperverliği sayesinde her yıl milyonlarca insanı bu eşsiz şehirde misafir ettiğini kaydetti.Bütün heybetiyle Akdeniz'e bakan Kızılkule'nin, bu toprakların, bu denizin kime ait olduğunu gösterdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sultan Alaaddin bu topraklardan muhteşem bir imparatorluk iklimi meydana getirdi. Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. 8 asır sonra bugün, işte bu şanlı mirastan aldığımız ilhamla dış politikamızı şekillendiriyoruz. Geçmişimize ve geleceğimize rengini veren bu adı gibi ak denizde barışın önünü açmak için sahada ve masada etkin varlık gösteriyoruz" dedi.Akdeniz'de kalıcı barış ve refahın tesisi için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hakkımızı savunmaktan da geri durmuyoruz. Herkesin hakkına hukukuna saygılıyız. Ama hakkımızı da sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Biz denizci bir milletiz. Bizi Kızılkule'nin ötesine geçemeyecek hale getirmeyi hedefleyen hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Masaysa masa, sahaysa saha. Hamdolsun hepsine hazırız. Aynı anlayışımız KKTC ve Kıbrıs Türkleri için de geçerli. Bakın Alanya, Osmanlı döneminde 300 yıl Kıbrıs eyaletine bağlı bir sancaktı. Kaderlerimizin bu kadar bağlı olduğu KKTC'nin hakkını ve hukukunu da korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.Gezgin İbn Battuta'nın 7 asır önce Anadolu'ya Alanya üzerinden giriş yapması gibi bugün de Alanya'nın Anadolu'nun dışa açılan kapısı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İnsanının zarafeti, doğal güzellikleri ve kültür birikimiyle Alanya tüm dünyada bir cazibe merkezi. Alanya'mız turizmde marka bir şehir. Alanyalı olmanın ayrıcalığını diplomaside de her zaman hissediyorum. Muhataplarımla görüşmelerimde Alanya'mız ve Antalya'mız her coğrafyadan insanın ilgisini çekiyor. Nasıl ki bu şehir asırlardır ecdadımızın başkentlerinden biriyse, bizim de göz bebeğimizdir. Turizmden tarıma, ticaretten sanayiye her alanda bu marka şehre yakışan hizmetleri getirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz."


Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3)
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3)

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Kıbrıs, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3) - Son Dakika
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