Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Maas ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü.



Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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