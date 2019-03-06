Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Maas ile Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Maas ile Telefonda Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Maas ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Almanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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