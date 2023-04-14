Çavuşoğlu, Alman vekile sert çıktı: Ülkeye almayacağız, iç işlerimize karışmak olmaz - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Alman vekile sert çıktı: Ülkeye almayacağız, iç işlerimize karışmak olmaz

14.04.2023 09:40

Katıldığı programda gündeme ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Ukrayna asıllı bir Alman milletvekilinin taraf tuttuğu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "AKPM'de Ukrayna asıllı Alman milletvekili listeye konmuş. Şimdi onu almayacağız; çünkü açıkça taraf tutuyor. Değiştirirlerse değiştirirler, değiştirmezlerse almayacağız. Gelip de Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam HaberTürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Çavuşoğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AÇIKÇA TARAF TUTUYOR"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Ukrayna asıllı bir Alman milletvekilinin taraf tuttuğu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden gelip HDP'ye destek kampanyasına katıldı. Daha sonra gelmek istedi biz almadık. Şimdi AKPM'de Ukrayna asıllı Alman milletvekili listeye konmuş. Şimdi onu almayacağız; çünkü açıkça taraf tutuyor. Değiştirirlerse değiştirirler, değiştirmezlerse almayacağız. Gelip de Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz. Şu ana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir büyükelçi görüşmek istediği zaman hayhay diyoruz. Yurt dışına gitmek istediklerinde yardımcı oluyoruz. Kimseye görüşmeyin demeyiz, bunun kanunlar içinde, şeffaf olması lazım." dedi.

"SÜREKLİ YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ VADEDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun yapamayacağı şeyleri vadettiğini söyleyen Çavuşoğlu, vize konusunda ise kararın Avrupa Birliği'nde olduğunu belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini takip ediyorum. Biz de 'Bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vadettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. Biz 5 diyoruz onlar 6 kriter kaldı diyor. Sonuçta AB karar verecek.

"AB VİZE SERBESTİSİYLE İLGİLİ SÖZ MÜ VERDİ?"

3 ay içinde AB vize serbestisiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? 'Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız' diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir."

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Neye karşı çıktı acaba!?... Keşke Avrupa'da Türk milletinin haklarını savunan birileri de çıksa çok iyi olur gibi.. örnek vermek gerekirse seçimde 1.5 milyon mültecinin oy kullanacak olması Türkiye'ye yapılmış en büyük haksızlıktır diyen birileri çıksa iyi olmaz mı? Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Alman vekile sert çıktı: Ülkeye almayacağız, iç işlerimize karışmak olmaz - Son Dakika
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