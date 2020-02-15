Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
6 saat önce
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:36 Kaynak: DHA
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
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