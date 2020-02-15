Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
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