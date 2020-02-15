Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü

Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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