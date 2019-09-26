Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko mass ile görüştü
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Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko mass ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko mass ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Bakanların tokalaşması

Görüşmeden görüntü

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
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