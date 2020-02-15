Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesten sonra tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmede, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için bundan sonra birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunu değerlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, sahadaki mevcut sorunların da gündeme geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkesten sonra tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız." dedi.

Sahadaki en büyük riskin, Hafter'in ihlalleri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sivillere yönelik saldırılarını artıran Hafter'in mutlaka durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

"MİT'in Almanya'da istihbarat topladığı iddiaları, komplo teorisi ve gerçek dışı"

Bakan Çavuşoğlu, "MİT'in, Almanya'da özellikle PKK ve FETÖ konularında istihbarat topladığı" iddialarına ilişkin yöneltilen soruya karşılık, Türk istihbaratının, Alman istihbaratı gibi meşru olduğunu ve Türkiye'de Alman istihbaratının akredite unsurları olduğu gibi Almanya'da da Türk istihbaratı unsurları bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin içişleri bakanlıkları ve istihbaratları arasında iyi iş birliği bulunduğuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Fakat sizin söylediğiniz tamamen komplo teorisi ve gerçek dışıdır. Almanya'da PKK'yı destekleyen ve PKK lehine faaliyet gösterenler var. Aynı şekilde, Türkiye'de darbeyi yapanların sorumluları, en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika'da yaşamıyor. Esasen bu insanlara yönelik gizli istihbarat toplamaya gerek yok.

Almanya'da faaliyetlerini çok açık şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar. Diğer taraftan, özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar, bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK'lıların haklarını savunmaya kalkışıyorsunuz?"

Çavuşoğlu, birkaç gün önce Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait 4 camiye bomba ihbarı yapıldığını ve terör örgütü PKK'ya karşı duran Türklere yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, "Siz ise sadece PKK ve terör örgütlerine yönelik saldırıları gündeme getiriyorsunuz ama vatandaşlarımıza yönelik bu saldırıları, İslamofobik ve teröristlerin yaptığı bu saldırıları görmezden geliyorsunuz." diye konuştu.

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