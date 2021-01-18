Çavuşoğlu: "Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık"
18.01.2021 15:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık"
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