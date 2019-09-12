Çavuşoğlu: almanya, ingiltere ve fransa'nın pkk'ya yönelik adımları yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve hatta İngiltere'de PKK'nın bugün hangi faaliyetlerden para elde ettiğini o muhataplarımız çok iyi biliyor. Ama adım atma konusunda istediğimiz çizgide değiller. Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz; ama yetersiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu öğrencilerine hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının tarihten beri koordineli olarak çalıştığını söyledi. FETÖ, PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede İçişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği ile çalışmak durumunda olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olan işbirliğimiz sayesinde birçok teröristi ülkemize getirip, adalete teslim ettik. Oralardaki terör yuvalanmalarının da dağılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ ÇİZGİDE DEĞİLLER'

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki terör örgütleri ile mücadelenin daha da artırılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunlar oralarda, 'bize bir şey olmaz' dedikçe oralarda bize yönelik faaliyetlerini daha da artırıyorlar. Zaten maalesef birçok ülkeden destek alıyorlar. Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve hatta İngiltere'de PKK'nın bugün hangi faaliyetlerden para elde ettiğini o muhataplarımız çok iyi biliyor. Düğünlerden gönüllü veya zorunlu olarak nasıl para topladıklarını, benim muhataplarım benden daha iyi anlatıyorlar. Ama adım atma konusunda istediğimiz çizgide değiller. Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz; ama yetersiz. Maalesef FETÖ konusunda bu ülkelerin hala somut bir adım atmadığını görüyoruz. Hatta üçüncü ülkelerde, bazı ülkelerin istihbaratlarının FETÖ terör örgütüne çok güçlü destek verdiğini görüyoruz. Pes etmeyeceğiz. Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

'GÖÇ SORUNUNA GÜVENLİK MESELESİ OLARAK BAKIYORLAR'

Türkiye'nin dünyada tüm sorunlara çözüm noktasında katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir taraftan Suriye'de Anayasa Komitesi kurmaya çalışırken, bir taraftan da siyasi bir sürece ulaşması için çaba gösterdiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Bu siyasi sürece giderken sahadaki ateşkesin de tesis edilmesi önemli. O zaman İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak hangi adımları atmamız lazım? Diğer taraftan Suriye'deki çatışmalara çözüm ararken bu işin insani boyutuna karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu bizi 'düzensiz göç ile nasıl mücadele edeceğiz?' sorusu ile karşı karşıya bırakıyor. Burada bu soruna nasıl bakacağımız çok önemli. İnsani açıdan mı bakacağız, yoksa güvenlik açısından mı bakacağız? Bugün batılı ülkelerin göç sorununa sadece güvenlik açısından baktığını görüyoruz. Oysa biz bu olaya her iki pencereden bakıyoruz. İkisi açıdan bakmazsak dengeli göremeyiz, sorunun çözümü için gerçekçi adımlar atamayız" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ LAZIM'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de 4 milyondan fazla düzensiz göçmen olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunlardan 3.6 milyonun Suriyeli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşmadan sonra Suriyelilerin yardımı için verilen taahhütlerin ne kadarı yerine geldi? 2018 sonuna kadar 6 milyar avro göndereceklerdi göçmenler için. 2019 sonuna geldik üçte biri geldi. 2 milyarı biraz geçti. Yeni fasıllar açılacaktı, içinde bulunulan durumdan dolayı açılamıyor. Vize serbesti açılacaktı. 6 fasıl var, müzakere ediyoruz. Gereksiz detaylarda gereksiz zorluklar çıkarılıyor. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkel'e söylediği gibi; göçmen konusunda Avrupa Birliğini yükümlülüklerini yerine getirmesi lazım. Bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla. Sadece ekonomik de değil, siyasi maliyetini bugün Merkel dahil ödemeye başladı."



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Selen YALAZ- Gökhan CEYLAN/ANKARA,