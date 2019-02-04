Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i Kabul Etti

Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i Kabul Etti

16 dakika önce

Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i kabul etti(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i kabul etti

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

Ankara, James Jones, Güncel
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