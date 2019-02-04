Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i Kabul Etti
16 dakika önce
Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i kabul etti(Tür: Ankara)
Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones
'i kabul etti
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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