Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri...

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri...

1 saat önce

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebileceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri..., System.String[]

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebileceklerini söyledi.

Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vladimir Putin, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Afrika Zirvesi için Sisi ile görüşecek
Türkiye sınır hattındaki haritayı yeniden çizdi! Sırada Suriyelilerin memleketlerine dönmesi var Çavuşoğlu, Soçi Mutabakatı açıklaması öncesi heyetler arasında yaşanan esprili anları paylaştı Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sonrası NATO'dan açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:48:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]