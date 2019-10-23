Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri...
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Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebileceklerini söyledi.
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