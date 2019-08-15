Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi
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Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi
Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:53 Kaynak: AA
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