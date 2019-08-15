Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:53 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Nijer
Dışişleri, İşbirliği, Afrika
Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi
Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile görüştü.
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