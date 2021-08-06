Çavuşoğlu: "Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü" - Son Dakika

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.