Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, AP binasında Sassoli ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'yle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.