Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüştü.

Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, AP binasında Sassoli ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'yle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 22:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]