Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa
Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Sassoli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Strazburg
'da bugün toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni Avrupa Birliği
Komisyonu Başkanı seçilecek.
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