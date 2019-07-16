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Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile telefonla görüştü.

Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Sassoli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Strazburg'da bugün toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçilecek.
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:49 Kaynak: AA
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