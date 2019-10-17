Çavuşoğlu: "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir.
1 saat önce
Çavuşoğlu: "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz."
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