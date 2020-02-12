Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştüArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü
Arnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.
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