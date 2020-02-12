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Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile görüştü
7 saat önce
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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