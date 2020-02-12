Çavuşoğlu, arnavutluk cumhurbaşkanı ılir meta ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, arnavutluk cumhurbaşkanı ılir meta ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, arnavutluk cumhurbaşkanı ılir meta ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü

Çavuşoğlu, arnavutluk cumhurbaşkanı ılir meta ile görüştü

Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
AK Parti Grubu'nda işçiler, Erdoğan'a İBB'yi şikayet etti Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi Ahmet Davutoğlu, Deniz Baykal ile bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
20:55 Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, arnavutluk cumhurbaşkanı ılir meta ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]