Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN - Son Dakika

Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN

6 saat önce

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması Kabulden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması

Kabulden detaylar

TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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