Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN
6 saat önce
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması Kabulden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması
Kabulden detaylar
TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
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