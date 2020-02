Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Arnavutluk'taki mevcudiyetinin sadece Türkiye için değil özellikle Arnavutluk için tehdit olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, dost ve kardeş ülke Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yeniden bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek nazik daveti ve sıcak ev sahipliği için Cakaj'a teşekkür etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin son derece verimli geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu toplantılarımızda, ikili ilişkilerimizi enine boyuna ele aldık ve ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak irademizi bir kere daha vurguladık." dedi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi Türkiye, kardeş Arnavutluk'un ve Arnavutluk halkının yanında olmuştur ve bu depremden sonra hemen yardımlarımızı ulaştırdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da yine Arnavutluk vatandaşlarına 500 konutu inşallah inşa edeceğiz. Bu ay sonunda inşaat başlayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin yardımlarının sadece 500 konutla sınırlı kalmayacağının altını çizen Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenecek Donörler Konferansı'nda Türkiye'nin bu yardımların önemini bir kez daha vurgulayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün üç anlaşma imzaladıklarını ifade ederek "Bu mutabakat zaptları esasen Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini de güçlendirecektir. Sürücü belgeleriyle ilgili imzaladığımız belge bundan sonra şoförlerimizin ve iki ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. Terörle mücadele konusunda yine birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım, bunu somutlaştırıyoruz, istişarelere de başlayacağız. Diplomat değişimiyle beraber de iki bakanlık arasındaki bağları daha da güçlendireceğiz, tecrübe paylaşımını yapacağız. Birlikte ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Kardeş Arnavutluk ile ekonomik ilişkilerimiz de her geçen gün güçleniyor. İkili ticaret hacmimiz 600 milyon dolara yaklaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. O nedenle Arnavutluk'la Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişletmek için birlikte çalışıyoruz. Her iki ülkenin yararına bir şekilde bu adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta yabancı sermaye, doğrudan yatırım bakımında birinci sırada yer aldığının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çok sayıda firmamız ama önemli firmalarımız Arnavutluk'ta yatırım yapıyorlar. Ayrıca kardeş Arnavutluk'un kalkınmasına katkı sağlıyorlar ve istihdam yaratıyorlar. Dolayısıyla firmalarımıza olan desteğin devam etmesini arzu ediyoruz. Bazı firmalarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları biraz önce kardeşim Gent'e anlattım ve bugün öğle yemeğinde de Başbakan Edi Rama'ya da anlatacağız. O problemler de çözüldükten sonra tabii ki Arnavutluk'un yatırımcılar için daha böyle yatırımcı dostu bir ülke olacağı gibi Türkiye'den de daha fazla yatırım gelecek ve bu şekilde Arnavutluk'un kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacağız."

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'un uluslararası platformda her geçen gün görünürlüğü ve etkinliği artan bir ülke olduğunu belirterek "Kardeşim Gent'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir şekilde Arnavutluk'u her yerde savunuyor. Ama özellikle uluslararası platformda Türkiye'ye verdikleri destek için, gerek Başbakan Edi Rama gerekse kardeşim Gent'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine de dikkat çeken Çavuşoğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte Arnavutluk Avrupa Birliği'nden Kuzey Makedonya'yla beraber müzakere için tarih alır. Hırvatistan'ın dönem başkanlığında bunun gerçekleşmesini özellikler istiyoruz ki Hırvatistan'da Batı Balkanların özellikle Avrupa Birliği üyeliğine güçlü destek veriyor. Tabii ki Türkiye'nin üyeliğine de destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT Dönem Başkanlığı konusunda yapılan faaliyetleri desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, Arnavutluk'un dönem başkanlığı önceliklerini de örgütün ve üye ülkelerinin karşı karşıya kaldığı bugünkü şartlarda gerçekçi bulduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz de Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci'nin dönem başkanlığını temmuzda kardeş Kosova'dan devralacağız. İnşallah zirvede de yine Priştine'de beraber olacağız. Bu dönem başkanlığımızda da özellikle Güneydoğu Avrupa, Balkanlar da dahil, iş birliğinin güçlenmesi konusunda Türkiye olarak daha aktif olacağız. Arnavutluk'un da bu süreçte desteklerini tabii ki bekliyoruz. Arnavutluk da bu dönem başkanlığımızda en yakın iş birliği içerisinde olacağımız kardeş bir ülke olacak." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyetine de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyeti sadece bizim için bir tehdit değil esasen Arnavutluk için tehdittir. FETÖ hangi ülkede varsa o ülke için tehdittir. Şunu da bilmemiz lazım ki FETÖ bazı ülkeler tarafından, özellikle de bazı ülkelerin istihbaratı tarafından tamamen kontrol edilen, kullanılan bir terör örgütüdür, networktür. Bize darbe girişiminde bulunan bir FETÖ örgütünün de Arnavutluk'ta yer almasını istemeyiz, bu bizim için de önemli, Arnavutluk için de önemli. Bu konudaki beklentilerimizi her görüşmede Başbakan Edi Rama'ya da kardeşim Gent'e de yine diğer muhattaplarımız da anlatıyoruz."

Türkiye Maarif Vakfının Arnavutluk'ta açtığı okulların başarılı bir şekilde faaliyetlerinin devam ettiğini ve ilginin de her geçen gün arttığını gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen sene yüzde 30 bir artış oldu okullara katılım konusunda. Dün de Maarif Vakfının işlettiği Tirana New York Üniversitesinin Balkanlar Araştırma Merkezinin açılışını yaptık. Umarım bu eğitim kurumları, kardeş Arnavutluk'un eğitimine önemli katkılar sağlayacaktır ve biz her alanda olduğu gibi yine güvenlik, eğitim dahil, bu alanlarda da Arnavutluk'a destek olmaya devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimin de esasen Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin bir hazırlığı niteliği olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu vesileyle en kısa zamanda karşılıklı ziyaretlerimizi artırarak devam ettireceğimizi, bu konuda arzulu olduğumuzu da hatırlatmak isterim." dedi.

