Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü

6 saat önce

Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü, System.String[]

Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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